تعرف على المرشح الأقوى لخلافة كومان في تدريب برشلونة

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كشفت تقارير إسبانية في الساعات القليلة الماضية عن المرشح الأقوى لخلافة الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني لفريق برشلونة.

واتخذ مجلس إدارة نادي برشلونة قرارًا بإقالة كومان من تدريب برشلونة في أعقاب خسارة الفريق مساء الأربعاء أمام مضيفه رايو فاليكانو بنتيجة هدف للاشيء ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت هذه الخسارة بعد 3 أيام فقط من سقوط الفريق على أرضه وبين جماهيره في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقالت تقارير إسبانية أن أسطورة خط وسط برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لفريق السد القطري، هو المرشح المحتمل في الفترة المقبلة لتدريب برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي ليس لديه مانع من قبول المهمة بشرط توصل مسؤولي برشلونة لاتفاق مع إدارة نادي السد لرحيله، خاصة أنه حصل على وعد من إدارة النادي القطري بالموافقة على رحيله حال تلقيه عرضاً رسمياً من برشلونة.