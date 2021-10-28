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برشلونة يكشف في بيان رسمي تفاصيل إقالة كومان

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برشلونة يكشف في بيان رسمي تفاصيل إقالة كومان برشلونة يكشف في بيان رسمي تفاصيل إقالة كومان

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أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه كمدير فني للفريق الكروي الأول بالنادي.

وجاء قرار نادي برشلونة بإقالة كومان بعد ساعات قليلة من خسارة الفريق أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف للاشيء في بطولة الدوري الإسباني، وهى الخسارة التي جاءت بعد أيام قليلة من خسارة البارسا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالدوري أيضاً.

وقال بيان نادي برشلونة الذي تم نشره منذ قليل عبر منصات النادي الرسمية: أقال برشلونة رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فاليكانو.

وكشف بيان برشلونة موعد توديع كومان للاعبي الفريق متابعاً: رونالد كومان سيودع الفريق غدًا الخميس في المدينة الرياضية للنادي.

وأضاف البيان: يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية المقبلة.

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