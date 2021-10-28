الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

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أكدت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية دمج امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهرى أكتوبر ونوفمبر على أن يتم عقدها في آخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان لها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

وأضاف البيان: «الكتاب الدوري نص على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 2021/9/21.

وأضاف: «يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية»، على أن تُطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة

يذكر أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تصدرت منصات التواصل الإجتماعي بسبب قرب الامتحانات وبدأ العديد من أولياء الأمور التساؤل عن التقييم الذي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

«المصرى اليوم» تقدم لأولياء الأمور والتلاميذ 15 معلومة عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تطبق بطريقة جديدة لأول مرة :