سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر)

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أصدرت شركة سوني اليابانية هاتفاً جديداً تحت اسم Sony Xperia Pro-I ويعتبر من أعلى الفئات التي أصدرتها والمتواجدة في السوق حالياً حيث يأتي نظام أندرويد 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت RAM وسعة داخلية 512 جيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، بدقة (12+12+12) ميجابيكسل، بمستشعر قياس 1 بوصة حيث أن هذا النوع من المستشعرات مأخوذ من الكاميرا المدمجة RX100 VII الشهيرة والكاميرا بها عدسة للتصوير الفائق العرض، بلاضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه تقنية HDR.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/72/8.9) ملم، ووزنه 221 جرام، وحصل الهيكل على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP65/IP68.

أما الشاشة OLED فتأتي بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، بدقة 4K تدعم معدل تحديث عالي عند 120 هرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 643 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

أما البطارية فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير في الساعة، ويأتي الهاتف مع شاحن سريع بقوة 30 واط داخل العلبة وكابل USB.

وسوف يكون الهاتف متاحاً بداية 10 من نوفمبر المقبل بسعر 1800 دولار في الولايات المتحدة الامريكية ثم إلى باقي دول العالم.