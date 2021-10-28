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سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري»

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سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري» سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري»

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قال سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، إن الفوز الذي حققه الفريق على الإسماعيلي، بداية مهمة للغاية، لاستعادة لقب الدوري الممتاز الذي فقده الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي .

وأضاف قمصان، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي خاض المباراة بطريقة لعب بها من قبل في أكثر من مباراة، مشيرًا إلى أنها ليست طريقة غريبة على الفريق.

واستكمل تصريحاته أن الفوز برباعية نظيفة على الإسماعيلي رسالة من الأهلي إلى جماهيره بأن الهدف واضح وهو استعادة الدوري، موضحًا أن الكثير من الناس يتحفز ضد الجهاز الفني بقيادة موسيماني، بدون داعِ رغم النتائج الإيجابية والبطولات التي تتحقق.

واستطرد: «أتمنى أن يثق جمهور الأهلي في موسيماني ويدعمه بشكل أكبر خاصة أنه يتابع باستمرار ما يُكتب عنه وعن جهازه المعاون، لا سيما وأن الجماهير اعتادت الوقوف خلف ناديها في كل الظروف، والفترة المقبلة ستتحسن، ونعيد الثقة من جديد إلى الجماهير».

واختتم تصريحاته أن بيرسي تاو لاعب متعدد المراكز بالتحديد الجناحين الأيمن والأيسر ورأس الحربة، لذلك سيكون إضافة كبيرة للفريق، فضلًا عن أنه يتميز بقوة الشخصية، مشيرًا إلى أن محمد شريف لاعب لا غنى عنه، لكن المنافسة لا بد أن تكون موجودة بين جميع اللاعبين، والحديث عن خروجه من حسابات موسيماني لا أساس له من الصحة.

المصرى اليوم

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