أحمد دياب: اتفقنا مع الأندية على جدولة المستحقات

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أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفه، أنه يوجد تفاهم كبير بين الأندية ورابطة الأندية للظهور بشكل جيد في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وقال أحمد دياب، خلال تصريحات تليفزيونية: «الأندية لديها حقوق في المواسم السابقة وسوف نقوم بحل جميع الازمات خلال الفترة المقبلة وتم الاتفاق مع الأندية على جدولة المستحقات».

وأشار أحمد دياب، إلى أنه يرغب في استقرار مسابقة الدورى المصرى الممتاز لرفع قيمة البطولة وسوف نعقد اجتماعات مع مسئولى الأندية لحل الازمات التي ظهرت في بداية البطولة.