أخبار عاجلة

الإنسان وُجد في الأرض ليعمره ويعبد الله.. آمنة نصير تعلق على دعوات منع الإنجاب -
الاعلان عن اطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم في دبي يدفع السوق للارتفاع -
حملة في الغردقة لإزالة الأبنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة -
جاهزون للتعامل مع أي احتمالات لانهياره.. تعليق جديد من وزير الري بشأن سد النهضة -
وكيل أول «النواب» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى -
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي -
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع -
المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يوجه رسالة إلى مبروك عطية

Print
السيسي يوجه رسالة إلى مبروك عطية يوجه رسالة إلى مبروك عطية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح إنه سعيد بالداعية الدكتور مبروك عطية، وما يتناوله من قضايا مختلفة، قائلًا: «أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة، العلماء الأجلاء مينفعش نقول عليهم ملحوظات».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في »، مع الإعلامي شريف عامر: «كل اللي بيسمعنا ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة ويمكن تقول متنوعة، مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللي بيبقى مقصود عند طرحة، مش عارف أوصلك النقطة دي يا أستاذ مبروك».

وتابع الرئيس السيسي: «كل اللي عاوز أقوله، كل اللي بيتقال ليه وجاهته العملية والفكرية ومش كلنا هنفهمه بشكل متساوي، يمكن دي مش مشكلة، بس عاوز المتحدث يعرف إن كل اللي بيسمعوه مش زي بعضهم، الأفكار مختلفة، لكن تقديري لك وتقديري للأستاذ شريف، وأنا سعيد أوي بالبرنامج».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

«سياحة النواب»: مشاركة مصر في بورصة لندن فرصة لترويج حفل افتتاح طريق الكباش

«سياحة النواب»: مشاركة مصر في بورصة لندن فرصة لترويج حفل افتتاح طريق الكباش

الجمعة.. «أهل مصر» تنطلق من دمياط

الجمعة.. «أهل مصر» تنطلق من دمياط