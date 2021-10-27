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يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام

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أشاد بدور الوسائل التقنية في تجويد منظومة الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية

يعمل لمدة 4 ساعات..

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام، الذي يعمل لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألفَي متر مربع لكل ساعة عمل.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة حرصًا على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة، ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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