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استنكر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، بشأن السعودية والإمارات، قائلا «يؤسفني ما حدث، لا ينبغي إصدار هذه التصريحات».

وحول موقف عودة سوريا للجامعة العربية قال أبوالغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميًَا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد»، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الجزائرية أكد تمسكه بعقد قمة قي الجزائر خلال مارس 2022.

وأشار إلى أن الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبر بداية زخم، قائلا «نرصد رد الفعل السوري عن بُعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة»، موضحًا أن سوريا قد تعود خلال القمة المقبلة، في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار.

وتابع: «ما حدث في سوريا كان أمرًا كبيرًا، واستثار غضب عرب كثيرين، كون نصف مليون سوري فقدوا حياتهم، فضلا عن تشريد الملايين، وإهانة المرأة السورية، والتمكين الأجنبي من دمشق»، مشددًا على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفي من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.