أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن والإمارات

Print
أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن والإمارات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، بشأن والإمارات، قائلا «يؤسفني ما حدث، لا ينبغي إصدار هذه التصريحات».

وحول موقف عودة سوريا للجامعة العربية قال أبوالغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميًَا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد»، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الجزائرية أكد تمسكه بعقد قمة قي الجزائر خلال مارس 2022.

وأشار إلى أن الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبر بداية زخم، قائلا «نرصد رد الفعل السوري عن بُعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة»، موضحًا أن سوريا قد تعود خلال القمة المقبلة، في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار.

وتابع: «ما حدث في سوريا كان أمرًا كبيرًا، واستثار غضب عرب كثيرين، كون نصف مليون سوري فقدوا حياتهم، فضلا عن تشريد الملايين، وإهانة المرأة السورية، والتمكين الأجنبي من دمشق»، مشددًا على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفي من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

تسجيلات واتهامات متبادلة.. تطور جديد في الأزمة اللبنانية السعودية

تسجيلات واتهامات متبادلة.. تطور جديد في الأزمة اللبنانية السعودية