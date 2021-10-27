«تفوقت على 10 مدن».. تفاصيل حصول محافظة دمياط على جائزة «اليونسكو»

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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن «حصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو مهمة لمصر لأنها تعكس مدى اهتمام مصر بالتعليم».

وأضافت «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «مصر تقدمت بمشروع عن تمكين المرأة في ظل جائحة كورونا ضمن 10 دول تقدموا بمشروعات».

وأوضحت أن محافظة دمياط ركزت على تعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال، مؤكدة أن المشروع يخدم المرأة والطفل، مشيرة إلى أن المشروع يشرح دور المرأة في مصر وتمكينها في مختلف المجالات، مضيفة أن «المحكمين في اليونسكو درسوا المشروع لمدة عام قبل إرسال لجنة لمتابعته على أرض الواقع».