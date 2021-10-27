أحمد فوزي: الصفقات الجديدة فرقت كثيرًا مع الأهلي

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أشاد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«لاعبو الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي وتحديدًا في الشوط الأول»، مؤكدًا :«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي فاجأنا بالتشكيل الذي خاض به المباراة، ولكنه نجح في خطته».

وأضاف:«أداء الأهلي تراجع في الشوط الثاني، وهذا بسبب الاطمئنان لنتيجة المباراة»، مضيفًا :«طرد المالي أليو ديانج، أثر بالسلب على أداء الفريق، حيث كان هناك تحفظ من اللاعبين خوفًا من إحراز الإسماعيلي هدف».

وتابع :«مستوى الموزمبيقي لويس ميكيسوني، تراجع بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، لذلك كان تغييره قرار موفق من موسيماني»، مضيفًا :«الصفقات الجديدة فرقت كثيرًا مع الأهلي بالاضافة إلى عودة المعارين، وهو ما ظهر جليًا في مباراة الإسماعيلي».