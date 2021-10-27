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أشاد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء تمديد حالة الطوارئ، قائلًا: «قررا يعكس هدوء واستقرار المجتمع، وعدم الاحتياج إلى إجراءات غير طبيعية لمواجهة الإرهاب»، مؤكدا «أهمية التمسك بالحذر في الوقت ذاته، كون الإرهاب يستغل مناخ معين أحيانا لتصدير الأزمات».

وقال «أبوالغيط» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الأمم التي لها تاريخ وعراقة في أقاليمها تواجه تحديات دائمًا، وهو ما حدث مع تشرشل في بريطانيا، وديجول في فرنسا»، مشيرًا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، شخصية تاريخية لها تأثير في تحولات رئيسية على المسرح المصري»، مؤكدًا أن «جميع الرؤساء العسكريين المصريين تركوا بصمات واضحة».

وأعرب عن أمله في تمسك الشعب المصري باللحظة الحالية في تاريخه، معلقا «على المصريين أن يمسكوا بالإيقاع العالي الذي يسير به الرئيس السيسي، لمساعدته على إنجاز المهمة»، مشيرًا إلى أن «الرئيس السيسي يردد دائمًا أن ما يفعله خطوة من ألف خطوة، لذا يجب على الشعب المصري مساندته، لأنه شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا».