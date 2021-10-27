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أحمد أبوالغيط: الوضع في السودان مُقلق.. وتغليب الحوار الحل

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أحمد أبوالغيط: الوضع في السودان مُقلق.. وتغليب الحوار الحل أحمد أبوالغيط: الوضع في السودان مُقلق.. وتغليب الحوار الحل

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الوضع في السودان مقلق، لذلك أصدرت الجامعة بيانا أول أمس أعربت خلاله عن القلق».

وأضاف «أبوالغيط» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «كان يبدو تحرك الوضع السوداني في اتجاه غير إيجابي، لوجود تناقض بين المكون العسكري، وبعض أطراف المكون المدني، كون الأخير يضم عدة تيارات»، مضيفا «السودان يضم مكونات سياسية مدنية، وقيادات أقاليم، إضافة إلى النخب السودانية المنتشرة بوضوح في الخرطوم، لكن لا يمكن تصور السودان بدون القوات المسلحة، كونها صاحبة دور وتأثير».

وتابع:«المكونان السابقان مستمران، ولا يمكن إزالة أحدهما، وأنصح بالصبر والسعي الإيجابي للتوافق عبر الحوار»، مشددا على أهمية اللجوء إلى الحوار والتمسك بعدم سفك قطرة دم واحدة«، مشيرًا إلى أنه تابع بيانات الفريق ركن عبدالفتاح البرهان «لديه وعي وفهم،»، معربًا عن أمله في خروج السودان من الأزمة، مع السيطرة على الطموحات الداخلية وتغليب الحوار وسرعة التوافق.

المصرى اليوم

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