رئيس جامعة المنيا: الكتاب الجامعي يتضمن تطبيقات عملية ونظرية وتمرينات

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أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الكتاب الجامعي الإلكتروني لا يقتصر على توفر المادة العلمية للمقرر فقط، بل تمتد خدماته على كافة الأصعدة، لتشمل التطبيقات العملية والنظرية والأسئلة والتمرينات، القائمة على البحث والاطلاع، والتي سيتعامل بها الطالب مع أستاذ المقرر بشكل مستمر طوال الفصل الدراسي.

وقال رئيس الجامعة إنه تم الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني عبر منصة الجامعة التعليمية؛ لتكون متاحة أمام الطلاب، وفقاً للآليات والضوابط التي وضعتها الجامعة لتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني، وآليات دفع المصروفات، وصلاحيات الدخول على المنصة، مع الحرص على مراعاة دعم الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل الطلابي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره لحصول الجامعة على المركز الثالث بجائزة مصر للتميز الحكومي لأفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية، بما يعزز ريادتها التنافسية نحو بناء نموذج مؤسسي يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي، ويحتوي على جهاز إداري وفريق عمل كفء، مؤكداً بأن هذا الإنجاز هو حصاد لعمل دؤوب قامت به الجامعة بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، لتصل حجم التعاملات الإلكترونية على بوابة الجامعة لأكثر من 3000 معاملة يومياً، وهو ما وصل بنا إلى التميز الحكومي، وتوج بحصد العديد من الجوائز المتقدمة بين الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية على مدار السنوات الماضية.