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تسلم 44 شركة عالمية تراخيص لمقراتها الإقليمية في المملكة

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السعودية تسلم 44 شركة عالمية تراخيص لمقراتها الإقليمية في المملكة تسلم 44 شركة عالمية تراخيص لمقراتها الإقليمية في المملكة

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أعلنت الأربعاء، تسلم 44 شركة عالمية تراخيص لمقراتها الإقليمية في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن «44 شركة عالمية تسلمت تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية».

وتشرف على هذا البرنامج وزارة الاستثمار السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وجرى تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

ونقلت الوكالة عن الفالح قوله «»يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم«.

وتابع: «شهدنا خلال الأعوام الماضية ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة. ونتوقع تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إن الشركات ستجلب خبراتٍ عالمية وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي على المدى المتوسط والبعيد إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة«.

وأكد أن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

وأعلنت المملكة في فبراير الماضي أن الهيئات والمؤسسات الحكومية ستوقف اعتبارا من مطلع العام 2024 التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقار إقليمية في المنطقة خارج السعودية.

المصرى اليوم

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