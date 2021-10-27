ضبط خمور أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم في جمارك القاهرة

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تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من تحرير محضرى تهريب لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

بناءا على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام أحد المطاعم بالزمالك ودليفرى بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير ادارة السلع تحت التحفظ ومحمد فواد وطارق عبدالعزيز وأحمد صلاح ومحمد جاب الله وأحمد الفيومي وإيهاب عبدالله رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي تم ضبط 200 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون جنيه. قرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 1163و 1164 لعام 2021 .

وتقدم المتهمان بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة. ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.