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قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله"

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قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله"

قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات

كشف نادي النصر عن تعرُّض هداف الفريق الكروي الأول بالنادي عبدالرزاق حمدالله لكدمة في الركبة؛ أبعدته عن المشاركة في تدريبات اليوم؛ وهو ما يجعل مشاركته في مباراة الفيحاء دوريًّا السبت المقبل محل شك.

وقال النادي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حضر اللاعب عبد الرزاق حمدالله في العيادة الطبية نظرًا لتعرُّضه لكدمة وتورم خفيف في الركبة".

ميدانيًّا، واصل النصر اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة الفيحاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات لياقية وتكتيكية، طبَّق خلالها النهج الذي سيتخذه في المباراة قبل أن يُجري مناورة مصغرة قبل أن يختتم المران بمناورة أجراها على كامل الملعب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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