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مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي

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مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي

مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء غياب مدافع فريقه الكروي الأول علي البليهي عن التدريبات نتيجة إصابته بالإنفلونزا؛ ما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.

ميدانيًّا، أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيـس استعدادًا لمواجهة مضيفه "الأهلي" الجمعة المقبلة ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض الجهاز الفني في بداية المران تدريبات فنية متنوعة، طبَّق خلالها مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" جُملاً تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي "جارديم" المران بمناورة، شهدت مشاركة "محمد البريك"، فيما واصل الثلاثي "جانغ هيون سو، موسى ماريغا وياسر الشهراني" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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