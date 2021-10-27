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مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

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مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

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لقي عامل مصرعه إثر إنهيار حفر صرف صحي عليه، اثناء القيام بعمله، مساء اليوم الاربعاء، بمشروع الصرف الصحي بقرية «الفقاعي» التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة علمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة عامل إثر إنهيار حفر صرف صحي عليه، اثناء القيام بعمله، بمشروع الصرف الصحي بقرية «الفقاعي» التابعة لمركز ببا.

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام «محمود محمد عبدالرحيم» 28 سنة، عامل، مقيم محافظة سوهاج، بعمله القيام بأعمال حفر بعمق 6 أمتار لمشروع صرف صحي بالقرية، انهار عليه الحفر ولقي مصرعه في الحال.

وتم استدعاء الأجهزة والإدارات المعنية، وأمكن إستخراج جثته من باطن الحفر ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، واستدعاء مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على الجثة.

المصرى اليوم

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