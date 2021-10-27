هل أخطأ الأهلي بإشراك 5 لاعبين أجانب أمام الإسماعيلي؟ اتحاد الكرة يرد

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وجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة إلى جميع منافسيه على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد بعدما اكتسح نظيره الإسماعيلي بنتيجة 4 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على أرض ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الممتاز.

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وسجل رباعية الأهلي في المباراة كل من: على معلول وبيرسي تاو (هدفان) وأحمد عبدالقادر.

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالخماسي المحترف: التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو، من بداية المباراة مما أثار حالة من الجدل بين الجماهير حول قانونية مشاركة 5 لاعبين أجانب مع الفريق خلال المباراة.

وكان سبب الجدل هو بند سابق في لائحة اللاعبين الأجانب يسمح بمشاركة 4 لاعبين في المباراة مع الفريق في مباريات الدوري على أن يكون واحد منهم على مقاعد البدلاء.

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ورجعت «المصري اليوم» إلى اتحاد الكرة وكشف مصدر مسؤول عن أن مشاركة لاعبي الأهلي الأجانب الـ 5 في المباراة أمام الإسماعيلي قانوني وأنه لا مشكلة في ذلك بعدما تم إقرار لائحة الموسم الجديد التي تنص على أنه سيحق لكل فريق قيد 5 لاعبين أجانب لكل فريق، مع إلغاء بند لاعبي شمال إفريقيا وسوريا، حيث كانت تتم معاملتهم كلاعبين محليين

الجدير بالذكر أنه خلال المواسم الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، كان عدد اللاعبين الأجانب يتغير مع كل موسم، حيث كانت البداية مع ضم قوائم الفرق 3 لاعبين أجانب، ثم 4 لاعبين على أن يكون واحد منهم خارج قوائم المباريات، ومع اعتراض الأندية، تم السماح بوجود 4 لاعبين داخل قائمة الفريق للمباراة، على أن يكون واحدا منهم على دكة البدلاء.