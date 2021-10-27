أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد أبو الغيط ينتقد سياسات تركيا: الوحيدة التي ترفض إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة

Print
أحمد أبو الغيط ينتقد سياسات تركيا: الوحيدة التي ترفض إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة أحمد أبو الغيط ينتقد سياسات تركيا: الوحيدة التي ترفض إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة رئيس الليبية أكدا رفضهما الخضوع للميليشيات في ليبيا.

وأضاف أبوالغيط خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أنه لا يستبعد على الإطلاق أن يُفتح باب الترشح للانتخابات الليبية خلال أيام قليلة وهذا يؤكد جديتهم.

وأكد أمين جامعة الدولة العربية، أن المجتمع الدولي ما عدا تركيا يؤيدون إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مضيفا أن التوافق وعدم الصدام سيؤدي إلى إجراء الانتخابات وتتحقق الشرعية الجديدة.

ولفت إلى أنه لا أحد يتصور أن يحدث قتال وصراع عسكري في ليبيا مثل ما حدث في إبريل 2019، مشيرا إلى أنه من غير الوارد تجاوز موعد الانتخابات الليبية المقررة 24 ديسمبر المقبل.

وعن ترشح خليفة حفتر وسيف القذافي في الانتخابات المقبلة، قال أبوالغيط إنه لم يلمس أي معارضة من السياسيين في ليبيا على ترشحهم حال رغبتهما الترشح.

وأشار أبوالغيط إلى أن تركيا أصبحت على مدى الـ10 سنوات الأخيرة لغز، مضيفا أن تركيا تتحرك بشكل قومي عالميًا وتحاول خدمة اقتصادها.

وأضاف أن أنقرة اصطدمت بعشر دول غربية أوروبية بعد قرار الرئيس التركي طرد 10 سفراء، متابعا: أمارس الدبلوماسية منذ عام 1965 ولم أرى ما يحدث ما قبل تركيا.

وأكد أمين الجامعة العربية، أن الحكومة الليبية الجديدة ستكون هي المسؤولة على كامل ليبيا، معربا عن أمل أن تعود ليبيا موحدة كما كانت قبل 10 سنوات.

ولفت أبوالغيط، إلى أنه خلال زيارته إلى مدينة طرابلس الليبية ووجدها جميلة ونظيفة، مؤكدا أن المليشيات تحاول إيجاد أي طريقة للارتزاق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

عاجل الرئيس يوجه بانتقال الحكومة بالكامل للعاصمة الإدارية بداية من ديسمبر المقبل

عاجل الرئيس يوجه بانتقال الحكومة بالكامل للعاصمة الإدارية بداية من ديسمبر المقبل

السيسي يوجه الحكومة ببدء الانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية في ديسمبر المقبل

السيسي يوجه الحكومة ببدء الانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية في ديسمبر المقبل

محافظ المنيا: الحكومة دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحسين جودة الخدمات

محافظ المنيا: الحكومة دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحسين جودة الخدمات