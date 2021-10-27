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«فضيحة تحكيمية» .. خالد الغندور يعلق على طرد ديانج أمام الإسماعيلي

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«فضيحة تحكيمية» .. خالد الغندور يعلق على طرد ديانج أمام الإسماعيلي «فضيحة تحكيمية» .. خالد الغندور يعلق على طرد ديانج أمام الإسماعيلي

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انتقد خادل الغندور لاعب منتخب ونادي السابق حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي محمد عادل وطاقم حكام الفيديو المساعد بعد واقعة طرد لاعب الأهلي أليو ديانج خلال مباراة الفريقين.

وحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء وتعرض للطرد في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف مع لاعب الإسماعيلي محمد الشامي.

محمد الشامي

والتقى الأهلي مع الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب استاد برج العرب ضمن الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.

وعقب واقعة طرد اللاعب كتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: قمة الفضيحة التحكيمية لما ديانج يحصل على انذار ثاني وهي طرد مباشر والفار لا يتكلم مع الحكم ويؤكد له إنها طرد مباشر.

وكان خالد الغندور قد سخر أيضاً قبلها على حسابه من ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي وسجل منها على معلول الهدف الأول.

المصرى اليوم

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