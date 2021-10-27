حمادة أنور: لاعبو الإسماعيلي سهّلوا المباراة على الأهلي

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ساعدوا النادي الأهلي، على الظهور بمستوى مميز، خلال الشوط الأول.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«لاعبو الإسماعيلي سهلوا المباراة على النادي الأهلي، فبعد ضربة الجزاء، لم يكن هناك أي ترابط بين الخطوط».

وأضاف :«ثلاثي وسط ملعب الإسماعيلي محمد عادل ومحمد مخلوف وعماد حمدي، وقفوا بشكل خاطئ في الملعب، كان من المفترض أن يكون لاعب من ثلاثي يعود للدفاع للتغطية مع مروان الصحراوي وباهر المحمدي».

وتابع :«الجهاز الفني للإسماعيلي منح ثلاثي خط الهجوم محمد الشامي وجاستن شونجا وشكري نجيب، حرية في الملعب، حيث لا يقوم أي منهم بالأدوار الدفاعية، وهو ما سهل من مهمة أكرم توفيق وعلي معلول».