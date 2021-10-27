أمريكا تصدر أول جواز سفر به خيار «إكس» للجنس بدلا من ذكر أو أنثى

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ذكر بيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم الأربعاء، عن إصدار أول جواز سفر أمريكي به الخيار (إكس) أمام خانة الجنس لمن لا ينطبق عليهم خيار ذكر أو أنثى في وثيقة السفر.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال في يونيو إن خيار (إكس) سيكون متاحا في وثائق السفر لتحذو بذلك بلاده حذو دول أخرى من بينها كندا وألمانيا وأستراليا والهند.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الولايات المتحدة ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أمريكية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج.