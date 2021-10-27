أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أمريكا تصدر أول جواز سفر به خيار «إكس» للجنس بدلا من ذكر أو أنثى

Print
أمريكا تصدر أول جواز سفر به خيار «إكس» للجنس بدلا من ذكر أو أنثى أمريكا تصدر أول جواز سفر به خيار «إكس» للجنس بدلا من ذكر أو أنثى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر بيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم الأربعاء، عن إصدار أول جواز سفر أمريكي به الخيار (إكس) أمام خانة الجنس لمن لا ينطبق عليهم خيار ذكر أو أنثى في وثيقة السفر.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال في يونيو إن خيار (إكس) سيكون متاحا في وثائق السفر لتحذو بذلك بلاده حذو دول أخرى من بينها كندا وألمانيا وأستراليا والهند.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الولايات المتحدة ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أمريكية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار