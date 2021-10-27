أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط 109 مخالفات تموينية في المنيا والتحفظ على 65 جوال دقيق حر دون فواتير

Print
ضبط 109 مخالفات تموينية في المنيا والتحفظ على 65 جوال دقيق حر دون فواتير ضبط 109 مخالفات تموينية في المنيا والتحفظ على 65 جوال دقيق حر دون فواتير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية في المنيا، 109 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 92 مخالفة مخابز، و17 مخالفة أسواق. ضمن الحملات التموينية على المخابز والأسواق.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمحافظة، تم ضبط 25 مخالفة خبز ناقص وزن، و22 محضر عدم إعطاء بون صرف، و16 محضر عدم إعطاء بون صرف، و12 عدم وجود لوحة إعلانات، بالإضافة إلى 17 مخالفة أسواق، و3محاضر سلع منتهية الصلاحية، و9 محاضر عدم إعلان ، و5محاضر لمخابز إفرنجي بدون ترخيص، والتحفظ على 65 شكارة دقيق حر بدون فواتير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

بيان عاجل من وزارة التموين لمواجهة أزمة صرف العيش على البطاقات التموينية

بيان عاجل من وزارة التموين لمواجهة أزمة صرف العيش على البطاقات التموينية