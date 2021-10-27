ضبط 109 مخالفات تموينية في المنيا والتحفظ على 65 جوال دقيق حر دون فواتير

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ضبط فريق الرقابة التموينية في المنيا، 109 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 92 مخالفة مخابز، و17 مخالفة أسواق. ضمن الحملات التموينية على المخابز والأسواق.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تم ضبط 25 مخالفة خبز ناقص وزن، و22 محضر عدم إعطاء بون صرف، و16 محضر عدم إعطاء بون صرف، و12 عدم وجود لوحة إعلانات، بالإضافة إلى 17 مخالفة أسواق، و3محاضر سلع منتهية الصلاحية، و9 محاضر عدم إعلان أسعار، و5محاضر لمخابز إفرنجي بدون ترخيص، والتحفظ على 65 شكارة دقيق حر بدون فواتير.