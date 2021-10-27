التحفظ على 22 طن دقيق مجهول المصدر داخل مطحن غرب الإسكندرية

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قرّرت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 22 طن من الدقيق مجهول المصدر، وعليه علامات تجارية وهمية داخل مطحن قبل ترويجه بالأسواق.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مطحن قطاع خاص بمنطقة برج العرب الجديدة لحيازته كميات كبيرة من الدقيق بدون تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، قبل ترويجها بالأسواق، ما يعد تدليس وممارسة الغش التجاري.

تم مداهمة المطحن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 200 شيكارة دقيق حر استخراج 72٪ زنة الواحد 50 كجم باجمالي كمية 10000 كجم ومدون عليها عنوان بخلاف الحقيقة وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، و100 شيكارة خليط زوائد مخصص للانتاج الحيواني والاعلاف زنة الواحدة 40 كجم بإجمالي كمية 4000 كجم، غير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.

كما تم ضبط 100 شيكارة خليط وزوائد زنة الواحد 40 كجم بإجمالي كمية قدرها 4000 كجم مدون عليها عبارة زوائد العامرية ومدون عليها عنوان مخالف للحقيقة وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و60 شيكارة دقيق فاخر، استخراج 72٪ زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي كمية 3000 كجم مدون عليها عنوان مخالف للحقيقة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.