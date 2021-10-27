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وزير الطاقة السعودي: قد نحقق الحياد الكربوني قبل 2060

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وزير الطاقة السعودي: قد نحقق الحياد الكربوني قبل 2060 وزير الطاقة السعودي: قد نحقق الحياد الكربوني قبل 2060

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، اليوم الأربعاء، أن بلاده وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تحقق الحياد الكربوني قبل هدفها المعلن في 2060.

جاء هذا في تصريحات أدلى الوزير السعودي بها قبل أيام من قمة المناخ "كوب 26"، بحسب "فرانس برس".

وقال عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في جلسة نقاش إنه في حال تطورت التكنولوجيا بشكل أسرع، فقد لا تضطر المملكة إلى الانتظار حتى عام 2060 لتحقيق الحياد الكربوني.

ورأى وزير الطاقة السعودي أنه يمكن تحقيق هذا الهدف في وقت مبكر، لافتا إلى أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد في المقام الأول على تطور التكنولوجيا.

واعتبر الوزير الذي تعهدت بلاده، يوم السبت الماضي، بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، أن التحدي الأكثر صعوبة الذي يواجه العالم هو تغير المناخ.

المصرى اليوم

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