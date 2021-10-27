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محمد بن راشد: فعاليات «إكسبو» تعزز روابطنا مع كل الشعوب

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محمد بن راشد: فعاليات «إكسبو» تعزز روابطنا مع كل الشعوب محمد بن راشد: فعاليات «إكسبو» تعزز روابطنا مع كل الشعوب

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإماراتا رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المحافل الدولية والفعاليات العالمية المقامة على أرض الإمارات، تخدم توثيق روابطها مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة الممثلة في تلك الفعاليات.

لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، بما يضمه من مشاركة عالمية واسعة، عبر أجنحة 192 دولة، يمثل منصة نموذجية لاكتشاف الفرص التي تخدم هذا التوجه، وتعين على اكتشاف مساحات جديدة، للتعاون والشراكات البنّاءة مع مختلف شعوب الأرض، تأصيلاً لنهج الإمارات في التعايش وتوطيد الروابط القائمة على الاحترام المتبادل، والرغبة في نشر أسباب الخير في كل مكان على وجه الأرض.

جاء ذلك خلال زيارته، الأربعاء، إلى مقر «إكسبو»، حيث التقى الملك ليتسي الثالث، ملك مملكة ليسوتو، في جناح بلاده المقام في منطقة الاستدامة.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها، بما يدعم الأهداف المشتركة في مجالات التطوير المتنوعة، لاسيما التوسع في الشراكات الاقتصادية، وزيادة مستوى التبادل التجاري، واكتشاف الفرص الاستثمارية، في ضوء الموارد الطبيعية الغنية التي تتمتع بها المملكة الإفريقية الصديقة، وما تملكه الإمارات من خبرات متميزة في تطوير البنى التحتية والاستثمار والتنمية الإدارية.

المصرى اليوم

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