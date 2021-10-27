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«يحمل 200 مركب كيميائي».. حقيقة استخدام سم العقارب المصرية في علاج كورونا

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«يحمل 200 مركب كيميائي».. حقيقة استخدام سم العقارب المصرية في علاج كورونا «يحمل 200 مركب كيميائي».. حقيقة استخدام سم العقارب المصرية في علاج كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالرحمن، أستاذ علوم السموم الجزئية بجامعة قناة السويس، إن سموم العقارب معقدة تصيب الفريسة بالشلل، بسبب احتواءها على أكثر من 200 مركب كميائي،

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن أحد مكونات سموم العقارب تحتوي على البكتريا والميكروبات، لافتا إلى كلية العلوم تجري أبحاث منذ 2013 على سموم العقارب لعلاج الفيروسات والميكروبات والخلايا السرطانية ومنها استخدامات طبية عالية جدا.

وأشار إلى أن يتم توجيه كل الطاقة البحثية بالتعاون مع المملكة المتحدة لتجميع العقارب المصرية المختلفة، وتم الحصول منها على مجموعة مركبات مختلفة وجديدة، متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي على .

ولفت إلى أن تطوير الأدوية يأخذ فترة كبيرة في الأوقات الطبيعية لكن في تلك الحالة يتم توجيه الطاقة لإنجاز تسجيل الدواء ثم إجراء التجارب لإطلاق علاج مضاد لفيروس كورونا بشراكة مصرية إنجليزية.

وكشف أن هناك 24 نوعا من العقارب المصرية تحتوي على أكثر 5 آلاف مركب كيميائي داخل غددها، مضيفا أن طبيعة السم لديها تختلف عن العقارب في البلاد الأخرى.

وأكد أن سموم العقارب مهمة جدا، مستشهدا بأن أحدها يستخدم في علاج سرطان المخ. وأكمل أن المركبات تعمل كمضادات حيوية ومقاومة وتأثيرها على الخلايا السرطانية إيجابي، مشددا على ضرورة الاعتناء بالعقارب المصرية.

وأردف أن تستخدم تقنيات عالية جدا لإجراء الأبحاث عليها مع الحفاظ على ثروة مصر من العقارب.

المصرى اليوم

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