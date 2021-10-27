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«البابا» كليب جديد لمغني الراب باتيستوتا ()

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«البابا» كليب جديد لمغني الراب باتيستوتا (فيديو) «البابا» كليب جديد لمغني الراب باتيستوتا ()

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يعيش مغني الراب «باتيستوتا» انتعاشة فنية حاليًا، تزامنًا مع صدور أجدد أعماله الغنائية «البابا»، بشكل كليب مصور، تصدر خلال تريند يوتيوب.

يعيد باتيستوتا إحياء أجواء النجاح الجماهيري التي لاقت أشهر أغنياته «الساحر»، عبر أغنية «هيت» جديدة يضرب بها بمطرقة إبداعه على حديد مجال الراب الساخن المتزاحم بالأعمال والتريندات، عبر أغنية جديدة يجسد خلالها قدرته على الأداء الغنائي بكونه «البابا في المجال»، أي أحد الرابرز المهمينين على مجال الراب في .

ومزج الكليب الذي أخرجه جيمي بين معاني كلمات الأغنية التي تلعب على وتر النفسية المهيمنة، والذكر المسيطر في القطيع، مع الاستعانة بديكورات مهيبة من التماثيل اليونانية والنيران مع الكادرات التصويرية السريعية، لتكسيد مفهوم «البابا» والمغني الرائد، وتعاون باتيستوتا خلال الأغنية مع البروديوسر مها حمادة، ومهندس الصوت أحمد جي «Into My Mind»، وتربع الكليب على عرش أشهر تريندات اليوتيوب على مدار يومين.

كما يعود باتيستوتا ليطل على الساحة الغنائية بحفل غنائي ضخم يحتفل خلاله مع جمهوره بنجاح الأغنية، بمشاركته في حفل «مملكة المزيكا» في فاميلي بارك، مع فرقة مسار إجباري.

ويعد «باتيستوتا Batistuta» أحد رواد مجال الراب الغنائي بشكله الجديد الحالي، ما يعرف بتريند «تراب راب»، وبدأ رحلته الغنائية التصاعدية منذ قرابة سنتين، تزامنا مع نجاح أغنية «الساحر»، التي تجاوزت حاجز المليوني مشاهدة، ومن بعدها بدأ نجمه في الصعود بأشهر أعماله «المولد» و«الطوفان» و«تشرشل» وأغنية «ازيك».

المصرى اليوم

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