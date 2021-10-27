أخبار عاجلة

"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة -
تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب -
كاتب يطالب بشركة تأمين حكومية تنفذ مشروع التأمين الصحي -
"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي -
في نسخته السادسة.. غدًا انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية -
الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة» -
«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر -
بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة -
مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم «توك توك» و«تروسيكل» بقنا

Print
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم «توك توك» و«تروسيكل» بقنا إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم «توك توك» و«تروسيكل» بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم رضيع، شهران، الأربعاء، إثر وقوع تصادم تروسيكل وتوك توك بمركز قفط.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع تصادم تروسيكل مع توك توك في قفط، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم سحر على زيان، 28 عامًا، ورضيعها على عمرو خربط، شهران، ومحمد سيد منسي، 35 عامًا، وزوجته رانيا خليفة مُسلم، 23 عامًا، وطفلاهما عبدالله محمد سيد، 5 أعوام، وجوري محمد سيد، عامين، جميعهم مقيمون في قفط وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ليس حرامًا».. حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية لوقت مؤقت

«ليس حرامًا».. حكم الشرع في تركيب الرموش الصناعية لوقت مؤقت

«تحرش وتمييز داخل آبل».. موظفة مفصولة تشكو الشركة لوكالة العمل الأمريكية

«تحرش وتمييز داخل آبل».. موظفة مفصولة تشكو الشركة لوكالة العمل الأمريكية

الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة»

الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة»

«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر

«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر