إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم «توك توك» و«تروسيكل» بقنا

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم رضيع، شهران، الأربعاء، إثر وقوع تصادم تروسيكل وتوك توك بمركز قفط.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع تصادم تروسيكل مع توك توك في قفط، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم سحر على زيان، 28 عامًا، ورضيعها على عمرو خربط، شهران، ومحمد سيد منسي، 35 عامًا، وزوجته رانيا خليفة مُسلم، 23 عامًا، وطفلاهما عبدالله محمد سيد، 5 أعوام، وجوري محمد سيد، عامين، جميعهم مقيمون في قفط وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.