ديوان المظالم: أكثر من 3 ملايين زائر لخدمة طلب الاستئناف في "معين"

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تُعتبر إحدى خدمات المنصة الرقمية الهادفة لتنظيم عمليات التقاضي

‬بلغ عدد زوار خدمة طلب الاستئناف في منصة معين الرقمية التابعة لديوان المظالم أكثر من 3.200.000 زائر منذ إطلاقها عام 1439هـ، حيث تُقدم منصة "معين" الرقمية خدمة طلب الاستئناف كواحدة من عِدة خدمات يرتكز عليها عمل المنصة في تنظيمات التقاضي الرقمي وتيسير كل متطلباته عن بعد للمستفيدين.

وتُتيح خدمة طلب الاستئناف من خلال المنصة لزوارها تقديم طلب الاستئناف على أحكام محاكم ديوان المظالم الإدارية، وفي أي منطقة من مناطق المملكة والاعتراض عليه ورفع وتقديم كل ما يلزمه في تقديم الطلب من مستندات وصحائف دعوى.

ويمكن للمتقدم على خدمة طلب الاستئناف في منصة معين الرقمية تتبع طلب الاستئناف الذي تقدم به من بداية تقديم الطلب عبر أيقونة طلباتي إلى حين صدور الحكم في القضية من محكمة الاستئناف الإدارية بالإلغاء أو التأييد.

ويولي ديوان المظالم وبمتابعة من رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف الاهتمام بكل ما تقدمه منصة معين الرقمية من خدمات، وما يتحقق لها وما تعلنه من أرقام بهدف قياس ورفع مستوى الخدمات الرقمية التي تقدمها المنصة للمستفيدين.

وتُقدم المنصة تقارير شهرية وربع سنوية للإدارات العليا بالديوان عما يتحقق من أرقام ومنجزات عن المنصة الرقمية وخدماتها.