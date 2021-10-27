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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة
بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لـ174 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة

‬أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضاً 38.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11807.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، وهرفي للأغذية، وبحر العرب، ووقت اللياقة، وساب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والجزيرة، وصادرات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.97% و 9.91%.

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، دار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، وكيان السعودية، والجزيرة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 39.01 نقطة ليقفل عند مستوى 23912.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1114 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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