موسيماني يطلب تقريرًا عن تطور حالة محمد الشناوي

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طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادي الأهلى تقريرًا طبيًا عن حالة محمد الشناوى حارس المرمى بعدما بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من علاجه بتدريبات الجري حول الملعب.

ويخوض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» يوميا تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى بعد إصابته.

ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم، فيما اطمأن الجهاز الطبى على حالة وليد سليمان بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة الفريق أمام الحرس الوطنى في دورى أبطال أفريقيا وخاض تدريبات في الجيم خلال اليومين الماضيين وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ويسعى فريق الأهلي لحصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري التي يحمل الأهلي لقبها 42 مرة، وخاض فريق الأهلي تدريباته الأيام الماضية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإسماعيلي الليلة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي الليلة وتضم كلاً من: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.