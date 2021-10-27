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عقد السفير خالد عمارة، سفير مصر لدي بلغاريا، اجتماعاً اليوم مع ماريا بيلكوليفا، نائبة وزير السياحة البلغاري بهدف متابعة فرص التعاون في القطاع السياحي، وزيادة التدفقات السياحية بين الجانبين.

وعبرت نائبة وزير السياحة البلغاري عن الاهتمام الذي توليه بلغاريا بالتعاون مع مصر بإعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية للمواطنين البلغاريين خلال العامين السابقين.

وأكد السفير خالد عمارة على الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا وتوفير السياحة الآمنة في المقاصد السياحية المصرية من خلال تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية، وتطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي في مصر، وهو ما ساهم في زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر .

وقد تم الاتفاق على أن تشهد الفترة القادمة، عقب تشكيل الحكومة البلغارية، عقد اجتماعات بين الخبراء والمختصين في مجال السياحة من الجانبين لدفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمؤثر.