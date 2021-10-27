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الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية (صور)

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الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية (صور) الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية (صور)

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نظم حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة قافلة طبية ومجتمعية بعزبة محسن الكبرى، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن القافلة شملت 6 عيادات طبية متخصصة هي "الباطنة، الأطفال، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى".

وأشارت مسعود الى إنه جرى الكشف على نحو 385 شخصا، معظمهم من السيدات، وتقديم العلاج لهم بالمجان بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت تنظيم ندوة للسيدات عن تنظيم الأسرة والتغذية السليمة خاصة لمرضى السكر.

وفي سياق متصل، تضمنت القافلة، توفير لقاح ، وتقدم 33 فردا لعقد امتحان فوري لهم لاستخراج شهادات محو الأمية، فضلا عن استخراج بطاقات الرقم القومي لـ 80 سيدة.

الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية- صور
الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية- صور
الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية- صور
الكشف على 385 شخصا بالمجان في قافلة طبية بعزبة محسن بالإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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