«سوق القباقيب» بالدرب الأحمر.. مهنة تقاوم الانقراض بسلاح الصبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الأسطى» لقب لم يكتسبه الكثيرون إلا المميزين فى المهن اليدوية، فقد أطلق هذا اللقب على من عشق حرفته وأبدع فيها وتمسك بها طوال سنوات طويلة، رغم ما مر عليها من صعوبات تسببت فى خسارة صاحبها، واهتمت السينما المصرية بتقديم عدة نماذج لـ«الأسطوات» كان على رأسها نموذج الفنان الراحل فريد شوقى بمشاركة هدى سلطان، وكان يدور حول حياة عامل داخل ورشة خراطة وحدايد.

داخل ورشته الصغيرة فى منطقة «تحت الربع» بحى الغورية بالأزهر، وخلف مكتب خشبى تتناثر عليه نشارة الخشب من جميع جوانبه، يتوسطه ماكينة بدائية لتقطيع الخشب إلى أحجام مختلفة، وقف محمود، الشاب الأربعيني، والذى تختفى ملامحه خلف النشارة المتناثرة بشكل عشوائى والتى كست ملابسه البسيطة، منهمكًا فى تشكيل لوح الخشب إلى قطعة مستديرة، لا يعبأ بأصوات المشاجرة التى تدور على بعد عدة أمتار منه، وإنما يشغله سن المنشار الصلب الذى يستخدمه فى التقطيع، فخطأ بسيط فى عمله قد يكلفه قطع كفه أو إحدى أصابعه خلال ثوان معدودة.

فى منطقة «تحت الربع» تتجاور عدد من الورش البدائية، بجدرانها المتصدعة والتى تحكى عن عراقة المكان، وأمام مساحاتها الضيقة تتراص أكوام من أغصان الأشجار الغليظة على جانبى الطريق، وحرص أصحاب الورش على عرض منتجاتهم النهائية ما بين أورم تقطيع اللحم والكنب والترابيزات اليدوية، فى محاولة منهم لجذب زوار المكان الذين حرصوا على القدوم لقضاء احتياجاتهم بما يتناسب مع أسعارها الزهيدة.

لم يمنع تجاوز عمره الستين عاما، من تحويل قطعة خشبية خشنة إلى قبقاب ناعم يرتديه الرجال والنساء، أعلى كرسى متهالك جلس الحاج أحمد عبدالقادر يدندن بصوته أغنية للمطرب الراحل محمد عبدالوهاب، الصادرة عبر جهاز راديو صغير يضعه أمامه، يحتسى قليلا من كوب الشاى ويمسك بأنامله لوحًا من الخشب ويقطعه إلى قطعتين متساويتين.

تحدث عن حرفته التى اشتغلها منذ أربعين عاما وقال: «فى الماضى كان الحرفيون ينحتون النعال بأيديهم إلى أن ظهرت آلات تؤدى هذه المهمة، وبداية تصنيع القبقاب تبدأ بتجهيز الخشب حيث يقطع شرائح على أشكال قدمين، ويرسم على قدر قدم الإنسان حسب المقاس، ثم تأتى عملية التفكيك، وفيها تتم إزالة الزوائد الخارجية من الجانبين، ثم النشر بعملية اللف وهى إزالة الزوائد الأمامية والخلفية، وبعدها تأتى عملية التقدير وهى تشكيل كعب القبقاب، ثمَّ يأتى دور التنعيم أى حفُّ القبقاب، وأخيرًا تركب قطعة من الجلد من كاوتش السيارات، وفوقها قطعة صفيح تثبت على مقدمة القبقاب بمسامير خاصة تسمى مسامير قُبقابى».

متاعب المهنة الكثيرة وقلة العائد المادى الذى تدره على أصحابها، وتطور العصر الذى وقف حائلًا أمامها- كانت دافعا أمام عدد كبير من الورش لإغلاق أبوابها، والبعض غير مهنته إلى مهنة أخرى من أجل البقاء فقط.

يدافع عبدالقادر عن مهنته التى يعشقها، ويرفض تغييرها حتى وإن لم توفر له أجرة عامل يساعده، وتحدث عن فائدة القبقاب الصحية والتاريخية، «فى دمشق كانت هناك سوق مخصصة وراء الجدار القبلى من الجامع الأموى يعرف باسم (سوق القباقبية)، واكتسب القبقاب شهرة تاريخية من أيام الفاطميين والمماليك ومقتل شجرة الدر تأثرا بضرباته».

وأوضح عبدالقادر فوائد «القبقاب» الصحية، فهو مفيد لمرضى حساسية القدمين، ولمرضى السكرى الذين يتوقون لوضع أقدامهم على أرض باردة، فالقبقاب بارد صيفا ودافئ شتاء، ولا يسبب التشققات الجلدية، ومريح فى الحركة والعمل فى شؤون البيت، وفى الأسواق والأزقة، وكان الرجال يلبسونه أيضًا اتقاء للوحل أيام الشتاء، ولكن يعيبه ثقل وزنه والإزعاج الذى يصدر عنه عند المشى.

ينشط العمل داخل الورش التى تشتغل فى تصنيع «القبقاب» خلال ثلاثة أشهر فقط فى العام، تبدأ مع رجب وتنتهى مع أواخر شهر رمضان الكريم، فهناك من يحرص على شرائها من أهل الخير بغرض الصدقة والتبرع بها للمساجد والزوايا لأنها معمرة عن الشباشب المصنوعة من الجلد أو البلاستيك، بجانب أنها أرخص ثمنًا ولا تنقل العدوى من شخص لآخر.

كذلك يحرص بعض السائحين من العرب والأجانب على شراء «القبقاب»، كنوع من «الأنتيكات» الأثرية مما شجع عددا من أصحاب الورش المعدودة على تطوير شكلها، فهناك أنواع من القباقيب يتم تصنيعها لتعلق على الجدران، وهذه تكون منقوشة ويتم حفر خشبها، ووضع رسوم عليها، وأحيانا صبغها بألوان معينة.