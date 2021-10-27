رئيس جامعة عين شمس: إدراج ٣٤ عالمًا في قائمة ستانفورد لأفضل ٢% من العلماء

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أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إدراج ٣٤ عالمًا من علماء جامعة عين شمس في قائمة ستانفورد لأفضل ٢% من العلماء في مختلف المجالات حول العالم، وذلك طبقا لتقرير حديث نشرته دار النشر الدولية السيفير. يعتمد التقرير على مؤشرات متنوعة منها النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، معامل هيرش والتأليف المشترك، ومؤشر الأقتباس المركب.

وقال المتيني، إن هذا العام تضمنت القائمة ١٠ اساتذة جدد من جامعة عين شمس اضافة إلى ٢٤ استاذا تم اعلانهم في القائمة السابقة لأفضل العلماء حول العالم التي نشرت في أكتوبر العام الماضي، مما يعكس تصاعد معدلات وجودة النشر الدولي بالجامعة. أشاد سيادته بالتميز البحثي والعلمي لاساتذة الجامعة الذي بدوره يحقق التفوق والريادة لجامعة عين شمس في التصنيفات الدولية، وذلك في إطار حرص الجامعة على استشراف مستقبل طموح ملهم يليق بتاريخ الجامعة العريق وحاضرها المشرق.

من جانب أخر أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان انضمام علماء جامعة عين شمس لهذه القائمة يأتي في إطار خطة الجامعة لتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي المتميز في الدوريات العالمية المميزة من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة للسادة اعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

ضمت القائمة اساتذة من كلية العلوم، كلية الصيدلة، كلية التربية، الهندسة، وكلية الطب بالجامعة.

تقدم المتيني، بالتهنئة لعلماء جامعة عين شمس الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم في التخصصات المختلفة، كما إشاد كلا من سيادتهم بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمى والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس على المستويات الأقليمية والدولية.