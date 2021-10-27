حفلان لمحمد حماقي بالمنصورة والإسكندرية

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يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلان الجمعة والسبت المقبلين في جامعة الدلتا بالمنصورة والحفل التاني في إحدى الفنادق الكبري بالإسكندرية ومن المتوقع أن تشهد الحفلات حضور جماهيري كبير.

ويحتفل حماقي مع جمهوره بنجاح ألبومه الجديد «يافاتني» خلال الحفلين حيث يعني عدد كبير من أغاني الألبوم وتحمل الحفلات عدد كبير من المفاجأت يعكف على تحضيرها وليد برفقة حماقي.

وتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، طارق مدكور، تميم، توما، عمرو مصطفى، تامر حسين، وعدد آخر، حيث حرص حماقي على تنويع الاغاني التي يحتوي عليها الألبوم لمراعاة كل الأذواق.