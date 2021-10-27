أخبار عاجلة

"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة -
تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب -
كاتب يطالب بشركة تأمين حكومية تنفذ مشروع التأمين الصحي -
"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي -
في نسخته السادسة.. غدًا انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية -
الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة» -
«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر -
بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة -
مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

حفلان لمحمد حماقي بالمنصورة والإسكندرية

Print
حفلان لمحمد حماقي بالمنصورة والإسكندرية حفلان لمحمد حماقي بالمنصورة والإسكندرية

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلان الجمعة والسبت المقبلين في جامعة الدلتا بالمنصورة والحفل التاني في إحدى الفنادق الكبري بالإسكندرية ومن المتوقع أن تشهد الحفلات حضور جماهيري كبير.

ويحتفل حماقي مع جمهوره بنجاح ألبومه الجديد «يافاتني» خلال الحفلين حيث يعني عدد كبير من أغاني الألبوم وتحمل الحفلات عدد كبير من المفاجأت يعكف على تحضيرها وليد برفقة حماقي.

وتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، طارق مدكور، تميم، توما، عمرو مصطفى، تامر حسين، وعدد آخر، حيث حرص حماقي على تنويع الاغاني التي يحتوي عليها الألبوم لمراعاة كل الأذواق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة»

الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة»

«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر

«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر

بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة

بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة

مباراة ليفربول اليوم مباشرة

مباراة ليفربول اليوم مباشرة