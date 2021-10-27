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11 وفاة و1746 إصابة كورونا في الأردن

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11 وفاة و1746 إصابة كورونا في الأردن 11 وفاة و1746 إصابة كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :– أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 وفاة و1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10976 وفاة و854758 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.29 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 18789 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 83 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 581 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 16 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1286 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 824993 حالة.

كما أشار إلى إجراء 33021 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10809943 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3909917، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3490158.

 

جي بي سي نيوز

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