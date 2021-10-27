تبوك : القبض على شخص اعتدى على فتاة بالضرب
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها،...
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 4 مخالفات لنظام البذور والتقاوي والشتلات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة...
تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...
فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42...
كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«الوطن»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود...