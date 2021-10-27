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الشرقية : ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسطو والسرقة

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الشرقية : ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسطو والسرقة الشرقية : ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسطو والسرقة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد الجهة المختصة بشرطة الدمام هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم، وهم مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، أوضحت إجراءات الاستدلال الأولية ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتي الدمام والخبر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الوطن السعودية

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