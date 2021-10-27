أخبار عاجلة

الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة» -
«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر -
بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة -
مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر -
مباراة ليفربول الان .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة -
رابطة الدوري الإيطالي تدين هتافات عنصرية ضد لاعبي ميلان -
رسمياً .. إيقاف كريم بامبو 4 شهور بسبب دواء تخسيس -
آرسنال يستعد لإنقاذ مهاجم ريال مدريد المنبوذ -
استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

3 مناطق تخالف نظام البذور والشتلات

Print

تبوك : القبض على شخص اعتدى على فتاة بالضرب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...

c05087a777.jpgتبوك: الوطن
98a8d2e22f.jpg21 ربيع الأول 1443 هـ

الشرقية : ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسطو والسرقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها،...

icon-byline.pngالدمام: الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
<iframe width=" />

7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء

فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي

كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«الوطن»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود...

icon-byline.pngالاحساء الوطن
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين

السفير في الفلبين يستقبل وزير مفوضية شؤون المسلمين

التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب

التحالف يعلن مقتل 145 متمردا يمنيا بغارات قرب مأرب

القبض على شخص تشاجر مع مقيمة

القبض على شخص تشاجر مع مقيمة