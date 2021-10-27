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إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية (صور)

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إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية (صور) إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية (صور)

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نفذ حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة استهدفت إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه أول تلقت بلاغا يفيد وجود شرفة شقة سكنية آيلة للسقوط بالطابق الثاني علوي بعقار بشارع أحمد السكندري بمنطقة سيدي بشر بحري.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الدفع على الفور بمهندس التنظيم وقول أمني ووحدة الإزالة الفورية إلى موقع العقار.

وأضافت رئيس الحي، أنه تم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، وذلك لخطورتها الداهمة.

إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية- صور
إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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