أخبار عاجلة

الصحة: استقبال أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من الصين منذ بداية «الجائحة» -
«المركزي» يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر -
بعد تشغيله تجريبيا.. 6 معلومات عن محور عدلي منصور بشرق القاهرة -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة -
مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر -
مباراة ليفربول الان .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة -
رابطة الدوري الإيطالي تدين هتافات عنصرية ضد لاعبي ميلان -
رسمياً .. إيقاف كريم بامبو 4 شهور بسبب دواء تخسيس -
آرسنال يستعد لإنقاذ مهاجم ريال مدريد المنبوذ -
استبعاد شيكابالا رسميًا من القمة .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعبا حماسيا

Print
محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعبا حماسيا محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعبا حماسيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الملعب الخماسي بمركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنيه، كما افتتح المبنى الاداري لمركز شباب سيدى غازى بتكلفة 2 مليون حنيه.

محافظ كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامه ،رئيس مدينة سيدي غازي، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ

ومن جانبه أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة التي يجب علينا استثمارها.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

سفير مصر في باريس يلتقى مع الطلاب المصريين المبعوثين لفرنسا

سفير مصر في باريس يلتقى مع الطلاب المصريين المبعوثين لفرنسا

ممثل «الفاو» في مصر: تريليون و100 مليار دولار قيمة إهدار الغذاء عالميًا

ممثل «الفاو» في مصر: تريليون و100 مليار دولار قيمة إهدار الغذاء عالميًا