محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعبا حماسيا

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الملعب الخماسي بمركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنيه، كما افتتح المبنى الاداري لمركز شباب سيدى غازى بتكلفة 2 مليون حنيه.

محافظ كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلي سلامه ،رئيس مدينة سيدي غازي، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ

ومن جانبه أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

محافظ كفر الشيخ