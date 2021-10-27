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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه أول، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق سيدي بشر والسيوف بحي المنتزه، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبها، أكدت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

لمخالفتها الإجراءات الإحرازية.. غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور

لمخالفتها الإجراءات الإحرازية.. غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور

لمخالفتها الإجراءات الإحرازية.. غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور