مياه المنوفية : 155 معدة جاهزة لاستقبال موسم الأمطار

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أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانه المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الامطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار، إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها، وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفة مستمرة، مؤكدا أن 155 معدة جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.

وأضاف، يتم بصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

واستعرض، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

وأوضح، يتم التواصل عن طريق فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن 125 مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة، تخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، إلغاء الأجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامه والصحه المهنية وتزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل الشتاء.