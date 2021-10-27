بتكلفة 917 مليون جنيه‏.. محافظ الشرقية يُتابع نسب تنفيذ مشروعات الطرق والكباري بالزقازيق

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، والمهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، نسب تنفيذ مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بنطاق مركز الزقازيق، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 9 مشروعات بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و738 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الطرق، ورئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبه، أشار المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إستكمال رصف طريق أبوالأخضر العلاقمة القطاع الأول بطول 7 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه ،حيث بلغت نسبة التنفيذ الأعمال 70 %، مشيراً إلى أن تلك الأعمال شملت إعادة رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق وذلك للحد من الحوادث المرورية، وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات .

وأوضحت المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وإزدواج طريق الزقازيق السنبلاوين بطول 17 كم وبتكلفة 794 مليون جنيه ،ليصبح محوراً ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط بين محافظة القاهرة بلبيس الزقازيق السنبلاوين بطريق حر ،حيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %، مشيرة إلى أن المشروع يشمل 59 عمل صناعي يضم 24 كوبرى و34 نفق، وعدد 1 بربخ، ليربط الطريق بين محافظتي الشرقية والدقهلية، ويساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة، بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين ،بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وأضافت رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق / بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة بطول 405 متر وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان، مشيرة إلى أنه جاري مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبري ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.

