سموحة يواصل تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المصري

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يعقد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة اجتماعا مع لاعبى الفريق قبل بداية تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة المصرى المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر الإثنين المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يطلب أحمد سامى من اللاعبين غلق صفحة مباراة الإتحاد السكندرى والتركيز على مواجهة المصرى خاصة أن المواجهة ستكون صعبة نظراً لقوة المنافس الذي يمر بفترة تغير في القيادة الفنية وبالتالى ستكون هناك رغبة في إثبات الوجود أمام سموحة في اللقاء القادم .

كان مدرب سموحة حرص على مشاهدة مباراته الماضية أمام الاتحاد مع لاعبيه وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها وكلفت الفريق 4 أهداف في وقت قصير، ونال خط الدفاع الذي يضم رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد رمضان بيكهام النصيب الأكبر من الشرح، خصوصا في ظل عدم التمركز الجيد طوال الـ90 دقيقة، وطالبهم بعدم تكرار الأخطاء خلال المباريات القادمة، خاصة أن الفريق يمر بفترة تغيير جلد بعد رحيل كافة العناصر الأساسية في الصيف الماضى.

وأشاد أحمد سامى بالروح العالية للاعبي الفريق، خلال مباراة الاتحاد والتى انتهت بالتعادل الإيجابي، بأربعة أهداف لكل فريق في افتتاحية الدوري الممتاز.

وقال سامى في حديثه مع اللاعبين: «المباريات القادمة للفريق مهمة للغاية، وعلينا حصد النقاط الثلاث، وتحقيق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي».

وأوضح مدرب سموحة أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل منظومة سموحة يبذل كل ما لديه من جهد، لتحقيق هذا الهدف، واستكمال المسيرة الجيدة التي حققها الفريق في الموسم الماضى بالحصول على المركز الرابع.