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شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور انخفاضا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار الطماطم ما بين 2.5 و4.00 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيها، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2.00 و 4.00 جنيه، ووصل سعر كيلو الجزر ما بين 3.00 و5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيه، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 و4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيهات.